Турция предложила вариант эвакуации мариупольцев – эксперт объяснил, почему РФ откажется

Оккупантам выгоднее терроризировать жителей Мариуполя, чем отпустить их, еще и с привлечением третьей стороны – заявил Жданов

Олег Жданов объяснил, почему РФ не выгодна эвакуация людей из Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия, вероятнее всего, откажется от предложения Турции отправить свои суда, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя. У оккупантов на это как минимум две причины: Турция поддерживает Украину, провал плана РФ, если город опустеет.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

Жданов заявил, что предложение Турции хорошее и приемлемое с точки зрения гуманитарного права.

"Но я думаю, что вряд ли Россия согласится на такое предложение, потому что Турция поставляет нам оружие. Россияне будут бояться, что это может произойти и в этот раз. Они же не смогут полностью контролировать турецкие суда – погрузку, выгрузку", – сказал он.

Эксперт добавил, что Россия не сможет использовать опустевший Мариуполь для своей главной цели – заставить Украину сдаться.

"Плюс тогда рушится главная цель Российской Федерации – убить этот город полностью, сделать второе Алеппо, чтобы принудить Украину к капитуляции на условиях России", – объяснил Жданов.

Предложение Турции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из Мариуполя по морю.

Реклама

Как пишет Anadolu, предложение Турции уже довели к сведению военного атташе РФ. Инициативу также передали в Москву через военного атташе Турции.

Министр также сообщил об активных контактах с РФ и Украиной и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.