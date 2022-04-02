До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації людей

У місто виїхала команда міжнародного Червоного Хреста сьогодні, 2 квітня

Окупанти заблокували Маріуполь / Колаж "Сьогодні"

В Маріупольіз Запоріжжя виїхала команда міжнародного Червоного Хреста. Все для того, щоб знову спробувати евакуювати людей із міста в облозі.

Про це пише CNN.

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Група виїхала до Маріуполя сьогодні, 2 квітня, вранці. Проте більш детальну інформацію про її місцеперебування в пресслужбі надати не можуть.

Гуманітарна катастрофа у Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу, і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.

Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.

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Українські військові відмовилися покидати місто

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в окупованому Маріуполі є наші війська, та вони відмовилися залишати місто.

Президент додав, що він дав право вибору військовим, але вони заявили, що не можуть покинути Маріуполь, оскільки там поранені люди, і вони їх не покинуть.

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