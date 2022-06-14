Вистава на кістках. Окупанти в Маріуполі відкриють розбомблений драмтеатр

Росіяни цинічно паплюжать пам'ять сотень загиблих у драмтеатрі

Окупанти хочуть відкрити театральний сезон в Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вирішили відкрити драмтеатр у Маріуполі, на який скинули бомбу у березні. Це місце стало братською могилою для сотень маріупольців. А вже восени в драмтеатрі планують показувати вистави.

Про цинічні плани окупаційної адміністрації повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він зазначив, що немає такого дна нелюдства, яке б не пробили окупанти.

Окупаційна адміністрація оприлюднила таке повідомлення: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

"Танок по кістках, вистава на могильнику. І все організують окупанти разом з колаборантами. Коли наступного разу цинічна Росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення", – закликав Андрющенко.

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Драмтеатр всередині після бомбардування. Фото: Петро Андрющенко

Трагедія у драмтеатрі

Російська авіація 16 березня завдала удару по драмтеатру в Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Внаслідок цього була зруйнована центральна частина будівлі театру, через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.

25 березня Маріупольська міська рада заявила, що в драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

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Це підтвердив також і мер Маріуполя Вадим Бойченко 27 березня. Люди, які загинули, на момент авіаудару обідали.

19 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розбирають завали розбомбленого драмтеатру. Два дні поспіль вони вивозили тіла загиблих вантажівками. Тепер фактично неможливо буде встановити реальну кількість жертв бомбардування драмтеатру.

Раніше ми писали, що в окупованому російською армією Маріуполі є підозри на початок епідемії холери, про що попереджали міжнародні фахівці.

Також повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни наймають місцевих на роботу "за їжу". Маріупольців хочуть залучити до розбирання завалів та до поховань загиблих жителів міста.