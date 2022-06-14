Спектакль на костях. Оккупанты в Мариуполе откроют разбомбленный драмтеатр

Россияне цинично оскверняют память сотен погибших в драмтеатре

Оккупанты хотят открыть театральный сезон в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты решили открыть драмтеатр в Мариуполе, на который сбросили бомбу в марте. Это место стало братской могилой для сотен мариупольцев. А уже осенью в драмтеатре планируют показывать спектакли.

О циничных планах оккупационной администрации сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он отметил, что нет такого дна бесчеловечности, которое не пробили бы оккупанты.

Оккупационная администрация обнародовала следующее сообщение: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой".

"Танец по костям, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение", – призвал Андрющенко.

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Драмтеатр внутри после бомбежки. Фото: Петр Андрющенко

Трагедия в драмтеатре

Российская авиация 16 марта нанесла удар по драмтеатру в Мариуполе, в бомбоубежище которого скрывались около тысячи гражданских людей. В результате была разрушена центральная часть здания театра, из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

25 марта Мариупольский городской совет заявил, что в драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

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Это подтвердил также и мэр Мариуполя Вадим Бойченко 27 марта. Погибшие на момент авиаудара обедали.

19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разбирают завалы разбомбленного драмтеатра. Два дня подряд они вывозили тела погибших грузовиками. Теперь фактически невозможно будет установить реальное количество жертв бомбардировки драмтеатра.

Ранее мы писали, что в оккупированном русской армией Мариуполе есть подозрения до начала эпидемии холеры, о чем предупреждали международные специалисты.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне нанимают местных на работу "за еду". Мариупольцев хотят привлечь к разбору завалов и захоронениям погибших жителей города.