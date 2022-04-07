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Рятувала дітей під ракетами: історія лікарки зі знищеного пологового будинку у Маріуполі (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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7 квітня, 19:26
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Окупанти нанесли удар по дитячій лікарні та пологовому відділенні, де працювала лікарка Наталія Вайзер
Лікарка Наталія Вайзер розповіла про роботу під час бомбардувань Маріуполя
Лікарка Наталія Вайзер розповіла про роботу під час бомбардувань Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

У дитячій лікарні Маріуполя Наталія Вайзер працювала завідувачкою відділення. Майже три тижні під обстрілами у вона лікувала дітей, а ночами вдома варила їжу, аби нагодувати пацієнтів. Лікарка дивом врятувалась, бо вийшла з будівлі в момент бомбардування лікарні та пологового. Потім під обстрілами жінка виїхала із Маріуполя до Львова, де тепер працює лікарем.

Про це йдеться у випуску Сьогодні.

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Наталія Вайзер пригадує, як почалась війна – до них завезли людей з усіх міських лікарень. Над головами літали "Гради", не було світла, їжу сама варила вночі вдома, а зранку приносила пацієнтам.

"В кожній палаті було по 4-5 вагітних жінок, дуже багато. Діти хворі були в коридорах, бо дуже великі вікна і персонал боявся, що може вибуховою хвилею травмувати", – розповіла Вайзер.

9 березня вона вважає тепер своїм другим Днем народження. Вийшла з лікарні після зміни – а за 2 години на подвір'я медустанови впала некерована бомба. Лікарню і пологовий розтрощило.

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"Це було жахіття, лікарні не було, була така вирва 10-12 метрів. Нічого немає, просто простріл до другої вулиці. Породіль і вагітних евакуювали і частина була там, було дуже багато поранених, наскільки могли наші хірурги рятували життя", – розповіла Наталія.

Ще кілька днів жінка працювала, від мінометів і ракет ховались у підвалі. Окупанти бомбили усе від житлових будинків до дитсадків. То ж як тільки з’явилась можливість, ризикуючи життям, сім'я Наталі виїхала з міста.

"Ми зібралися в 1 хвилину, от в чому були, просто вскочили і поїхали. На газонах трупи, то було жахливо.
Ось ці трупи... і як чоловік старий копав могилу для своєі жінки – це страшне", – сказала Наталія.

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Щоб менше думати про жахіття, які зараз відбуваються в її рідному місті, жінка наступного дня, по приїзді до Львова, пішла шукати роботу і знайшла.

"Не всі можуть сидіти в депресії, переживати ті страшні моменти, деяким треба працювати, вона відноситься до таких людей. Я хочу її навантажити роботою так, щоб вона не відчувала ніякої різні між лікарнею, де вона до того працювала", – розповіла завідувачка педіатричного відділення Ірина Бережна.

Тепер Наталія Вайзер вчиться жити заново і вірить, що перемога скоро. Мріє, що повернеться в рідне місто. А поки робить те, що вміє найкраще.

Ситуація у Маріуполі

  • Росія продовжує спроби знищення Маріуполя і захоплення випаленої землі там. Замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму щоденному відеозверненні повідомив, що на їхні позиції окупанти почали скидати фосфорні бомби. Проте боротьба за місто продовжується, а також відбувається реєстрація шлюбів бійців "Азову" з українками.
  • Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що щодня виходить на зв'язок із захисниками Маріуполя та знає про реальну ситуацію у місті-герої.
  • Маріупольський письменник Іван Богдан повідомив про виявлення документа, що свідчить, що російські окупанти виношують план штурму міста у формі ЗСУ.

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