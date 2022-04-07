Рятувала дітей під ракетами: історія лікарки зі знищеного пологового будинку у Маріуполі (відео)

Окупанти нанесли удар по дитячій лікарні та пологовому відділенні, де працювала лікарка Наталія Вайзер

Лікарка Наталія Вайзер розповіла про роботу під час бомбардувань Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

У дитячій лікарні Маріуполя Наталія Вайзер працювала завідувачкою відділення. Майже три тижні під обстрілами у вона лікувала дітей, а ночами вдома варила їжу, аби нагодувати пацієнтів. Лікарка дивом врятувалась, бо вийшла з будівлі в момент бомбардування лікарні та пологового. Потім під обстрілами жінка виїхала із Маріуполя до Львова, де тепер працює лікарем.

Про це йдеться у випуску Сьогодні.

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Наталія Вайзер пригадує, як почалась війна – до них завезли людей з усіх міських лікарень. Над головами літали "Гради", не було світла, їжу сама варила вночі вдома, а зранку приносила пацієнтам.

"В кожній палаті було по 4-5 вагітних жінок, дуже багато. Діти хворі були в коридорах, бо дуже великі вікна і персонал боявся, що може вибуховою хвилею травмувати", – розповіла Вайзер.

9 березня вона вважає тепер своїм другим Днем народження. Вийшла з лікарні після зміни – а за 2 години на подвір'я медустанови впала некерована бомба. Лікарню і пологовий розтрощило.

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"Це було жахіття, лікарні не було, була така вирва 10-12 метрів. Нічого немає, просто простріл до другої вулиці. Породіль і вагітних евакуювали і частина була там, було дуже багато поранених, наскільки могли наші хірурги рятували життя", – розповіла Наталія.

Ще кілька днів жінка працювала, від мінометів і ракет ховались у підвалі. Окупанти бомбили усе від житлових будинків до дитсадків. То ж як тільки з’явилась можливість, ризикуючи життям, сім'я Наталі виїхала з міста.

"Ми зібралися в 1 хвилину, от в чому були, просто вскочили і поїхали. На газонах трупи, то було жахливо.

Ось ці трупи... і як чоловік старий копав могилу для своєі жінки – це страшне", – сказала Наталія.

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Щоб менше думати про жахіття, які зараз відбуваються в її рідному місті, жінка наступного дня, по приїзді до Львова, пішла шукати роботу і знайшла.

"Не всі можуть сидіти в депресії, переживати ті страшні моменти, деяким треба працювати, вона відноситься до таких людей. Я хочу її навантажити роботою так, щоб вона не відчувала ніякої різні між лікарнею, де вона до того працювала", – розповіла завідувачка педіатричного відділення Ірина Бережна.

Тепер Наталія Вайзер вчиться жити заново і вірить, що перемога скоро. Мріє, що повернеться в рідне місто. А поки робить те, що вміє найкраще.

Ситуація у Маріуполі

Росія продовжує спроби знищення Маріуполя і захоплення випаленої землі там. Замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму щоденному відеозверненні повідомив, що на їхні позиції окупанти почали скидати фосфорні бомби. Проте боротьба за місто продовжується, а також відбувається реєстрація шлюбів бійців "Азову" з українками.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що щодня виходить на зв'язок із захисниками Маріуполя та знає про реальну ситуацію у місті-герої.

Маріупольський письменник Іван Богдан повідомив про виявлення документа, що свідчить, що російські окупанти виношують план штурму міста у формі ЗСУ.

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