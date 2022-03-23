Потрібні бронежилети: окупанти обстріляли понад пів сотні швидких

Працівники екстреної медичної допомоги вже отримали першу частину жилетів

Медики продовжують працювати / Колаж "Сьогодні"

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 медиків. Лікарі вже отримали першу частину бронежилетів і продовжують працювати на межі зони активних бойових дій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Ніколи не думав, що діставатимемо бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми змушені робити це", – написав Віктор Ляшко.

Працівникам екстреної медичної допомоги, які рятують українців на межі зони активних бойових дій, уже передали першу частину бронежилетів.

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Марина Калабіна була лікарем-астезіологом у Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Колеги називають її "лікарем від Бога".

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"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні із села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не повинно залишитися безкарним!" – написав Ляшко.

Міністр зазначив, що лише вранці у вівторок він звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана Путіна, вийти на площі з вимогою зупинити війну та стати на захист колег, українських медиків. А ввечері того ж дня – чергова смерть українського лікаря.

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