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Потрібні бронежилети: окупанти обстріляли понад пів сотні швидких

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23 березня, 18:11
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Працівники екстреної медичної допомоги вже отримали першу частину жилетів
Медики продовжують працювати / Колаж "Сьогодні"
Медики продовжують працювати / Колаж "Сьогодні"

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 медиків. Лікарі вже отримали першу частину бронежилетів і продовжують працювати на межі зони активних бойових дій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Ніколи не думав, що діставатимемо бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми змушені робити це", – написав Віктор Ляшко.

Працівникам екстреної медичної допомоги, які рятують українців на межі зони активних бойових дій, уже передали першу частину бронежилетів.

Під Києвом окупанти вбили молодого лікаря, який намагався врятувати життя дитині

Марина Калабіна була лікарем-астезіологом у Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Колеги називають її "лікарем від Бога".

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"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні із села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не повинно залишитися безкарним!" – написав Ляшко.

Міністр зазначив, що лише вранці у вівторок він звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана Путіна, вийти на площі з вимогою зупинити війну та стати на захист колег, українських медиків. А ввечері того ж дня – чергова смерть українського лікаря.

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