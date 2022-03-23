Нужны бронежилеты: оккупанты обстреляли более полсотни скорых

Работники экстренной медицинской помощи уже получили первую часть жилетов

Медики продолжают работать / Коллаж "Сегодня"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 медиков. Врачи уже получили первую часть бронежилетов и продолжают работать на грани зоны активных боевых действий.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег, мы вынуждены делать это", – написал Виктор Ляшко.

Работникам экстренной медицинской помощи, которые спасают украинцев на грани зоны активных боевых действий, уже передали первую часть бронежилетов.

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"Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари в Киевской области. Это нелюди, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!" — написал Ляшко.

Министр отметил, что только утром во вторник он обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана Путина, выйти на площади с требованием остановить войну и встать на защиту коллег, украинских медиков. А вечером того же дня – очередная смерть украинского врача.

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