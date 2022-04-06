У Маріуполі окупанти закидають позиції "Азова" фосфорними бомбами

Місто-герой Маріуполь продовжує стояти на 42-й день повномасштабного вторгнення військ російської федерації до Україну. Командування легендарного полку "Азов" повідомило, що на їхні позиції окупанти почали скидати фосфорні бомби. Проте боротьба за позиції у місті триває.
Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламарь у своєму новому відеозверненні.
Заява
"Той жах, який тут творять москалі, складно описати словами. Тому що, крім усіх бомб, які скинуті, всіх ракет, додалися фосфорні бомби, які вони скидають на наші позиції. Не знаю, що ці виродки хочуть зробити з містом, проте вони знищують все і усіх, хто залишився в Маріуполі. Ми продовжуємо боротьбу. За добу знищено ворожий склад з боєкомплектом та підбито два ворожі танки. Боротьба за український Маріуполь триває", – розповів Паламар.
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При цьому Паламар повідомив, що на сьогодні зареєстровано п'ять шлюбів із бійцями полку Азов, які сьогодні обороняють Маріуполь. "У той час як бійці перебувають у повному ворожому оточенні і ведуть запеклі бої, тепер вже їхні дружини вірять, сподіваються і любить", – зазначив замкомандира полку.
Обстановка у Маріуполі
- В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої, авіація РФ бомбить місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів. Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
- Маріупольська міська рада повідомила, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. Там уже загинули щонайменше 5 тисяч осіб.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь. 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.