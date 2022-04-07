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Спасала детей под ракетами: история врача из уничтоженного роддома в Мариуполе (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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7 апреля, 19:26
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Оккупанты нанесли удар по детской больнице и родильному отделению, где работала врач Наталья Вайзер
Врач Наталья Вайзер рассказала о работе во время бомбежек Мариуполя
Врач Наталья Вайзер рассказала о работе во время бомбежек Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

В детской больнице Мариуполя Наталья Вайзер работала заведующей отделением. Почти три недели под обстрелами она лечила детей, а по ночам дома варила еду, чтобы накормить пациентов. Врач чудом спаслась, потому что вышла из здания в момент бомбардировки больницы и роддома. Затем под обстрелами женщина выехала из Мариуполя во Львов, где работает врачом.

Об этом говорится в выпуске Сегодня.

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Наталья Вайзер вспоминает, как началась война – к ним завезли людей из всех городских больниц. Над головами летали "Грады", не было света, еду сама варила ночью дома, а с утра приносила пациентам.

"В каждой палате было по 4-5 беременных женщин, очень много. Дети больные были в коридорах, потому что очень большие окна и персонал боялся, что может взрывной волной травмировать", – рассказала Вайзер.

9 марта она считает своим вторым Днем рождения. Вышла из больницы после смены – а через 2 часа во двор медучреждения упала неуправляемая бомба. Больницу и родильный разгромило.

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"Это был ужас, больницы не было, была такая воронка 10-12 метров. Ничего нет, просто прострел до второй улицы. Рожениц и беременных эвакуировали и часть была там, было очень много раненых, насколько могли наши хирурги спасали жизнь", – рассказала Наталья.

Еще несколько дней женщина работала, от минометов и ракет пряталась в подвале. Оккупанты бомбили все от жилых домов до детсадов. Так как только появилась возможность, рискуя жизнью, семья Натальи уехала из города.

"Мы собрались в 1 минуту, вот в чем были, просто вскочили и уехали. На газонах трупы, это было ужасно.
Вот эти трупы... и как мужчина старый копал могилу для своей женщины – это страшно", – сказала Наталья.

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Чтобы меньше думать об ужасах, которые сейчас происходят в ее родном городе, женщина на следующий день по приезде во Львов пошла искать работу и нашла.

"Не все могут сидеть в депрессии, переживать те страшные моменты, некоторым нужно работать, она относится к таким людям. Я хочу ее нагрузить работой так, чтобы она не чувствовала никакой разницы между больницей, где она до того работала", – рассказала заведующая педиатрическим отделением Ирина Бережная.

Теперь Наталья Вайзер учится жить заново и верит, что победа скоро. Мечтает, что вернется в родной город. А пока делает то, что умеет лучше всего.

Ситуация в Мариуполе

  • Россия продолжает попытки по уничтожению Мариуполя и захвату выжженной земли там. Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем ежедневном видеообращении сообщил, что на их позиции оккупанты начали сбрасывать фосфорные бомбы. Тем не менее, борьба за город продолжается, а также происходит регистрация браков бойцов "Азова" с украинками.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что каждый день выходит на связь с защитниками Мариуполя и знает о реальной ситуации в городе-герое.
  • Мариупольский писатель Иван Богдан сообщил об обнаружении документа, который свидетельствует, что российские оккупанты вынашивают план штурма города в форме ВСУ.

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