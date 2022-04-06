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В Мариуполе оккупанты забрасывают позиции "Азова" фосфорными бомбами

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 апреля, 17:28
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Об обстановке в городе рассказал заместитель командира полка
Фосфорные боеприпасы запрещены международным законодательством / Коллаж "Сегодня"
Фосфорные боеприпасы запрещены международным законодательством / Коллаж "Сегодня"

Город-герой Мариуполь продолжает стоятьна 42-й день полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину. Командование легендарного полка "Азов" сообщило о том, что на их позиции оккупанты начали сбрасывать фосфорные бомбы. Тем не менее борьба за позиции в городе продолжается.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем новом видеообращении.

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"Тот ужас, который творят здесь москали, сложно описать словами. Потому что кроме всех бомб, которые скинуты, всех ракет, добавились фосфорные бомбы, которые они сбрасывают на наши позиции. Не знаю, что эти выродки хотят сделать с городом, однако они уничтожают все и всех, кто остался в Мариуполе. Мы продолжаем борьбу. За сутки уничтожен вражеский склад с боекомплектом и подбито два вражеских танка. Борьба за украинский Мариуполь продолжается", – рассказал Паламарь.

При этом Паламарь сообщил, что на сегодняшний день зарегистрировано пять браков с бойцами полка Азов, которые сегодня обороняют Мариуполь. "В то время как бойцы находится в полном вражеском окружении и ведут ожесточенные бои, теперь уже их жены верят, надеются и любит", – отметил замкомандира полка.

Обстановка в Мариуполе

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