В Мариуполе оккупанты забрасывают позиции "Азова" фосфорными бомбами

Город-герой Мариуполь продолжает стоятьна 42-й день полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину. Командование легендарного полка "Азов" сообщило о том, что на их позиции оккупанты начали сбрасывать фосфорные бомбы. Тем не менее борьба за позиции в городе продолжается.
Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем новом видеообращении.
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"Тот ужас, который творят здесь москали, сложно описать словами. Потому что кроме всех бомб, которые скинуты, всех ракет, добавились фосфорные бомбы, которые они сбрасывают на наши позиции. Не знаю, что эти выродки хотят сделать с городом, однако они уничтожают все и всех, кто остался в Мариуполе. Мы продолжаем борьбу. За сутки уничтожен вражеский склад с боекомплектом и подбито два вражеских танка. Борьба за украинский Мариуполь продолжается", – рассказал Паламарь.
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При этом Паламарь сообщил, что на сегодняшний день зарегистрировано пять браков с бойцами полка Азов, которые сегодня обороняют Мариуполь. "В то время как бойцы находится в полном вражеском окружении и ведут ожесточенные бои, теперь уже их жены верят, надеются и любит", – отметил замкомандира полка.
Обстановка в Мариуполе
- В осажденном оккупантами Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, авиация РФ бомбит город, жители остались без еды, воды и медикаментов. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
- Мариупольский городской совет сообщил, что после широкой международной огласки геноцида в Буче Киевской области высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Там уже погибли минимум 5 тысяч человек.
- Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь,90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.