Швидкі вже не їздять, а мешканців вбивають із танків: медик про катастрофу в Маріуполі (відео)

Кадри вбивств окупантами мирних мешканців Маріуполя потрапляють у соцмережі

Медик розповіла про ситуацію у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують знищувати Маріуполь. Окупанти цілеспрямовано вбивають жителів міста, а швидка допомога вже не може виїжджати на виклики.

Про це розповіла місцевий медик у відеозверненні, передає Telegram-канал "АЗОВ – Маріуполь".

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За словами медика, масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів РФ важко уявити.

"Ми, медики, цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає. А чи не кожна бомба, град, руйнування – це не просто поранені. Це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, нутрощі, що випадають... Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, ваші рідні і близькі", – скзаала медик.

Вона попросила нагадувати усім про те, що зараз відбувається у місті.

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"Ви маєте розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь. Кричати про нього. Бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно", – додала медик.

Крім цього, у Мережу потрапили кадри вбивства мешканця Маріуполя.

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На вулицях міста чоловік похилого віку привертав до себе увагу, аби в нього не стріляли. Однак росіяни вистрілили в беззахисного цивільного чоловіка.

Ситуація в Україні 15 березня