Швидкі вже не їздять, а мешканців вбивають із танків: медик про катастрофу в Маріуполі (відео)

Російські військові продовжують знищувати Маріуполь. Окупанти цілеспрямовано вбивають жителів міста, а швидка допомога вже не може виїжджати на виклики.
Про це розповіла місцевий медик у відеозверненні, передає Telegram-канал "АЗОВ – Маріуполь".
За словами медика, масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів РФ важко уявити.
Далі по темі
"Ми, медики, цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає. А чи не кожна бомба, град, руйнування – це не просто поранені. Це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, нутрощі, що випадають... Я розумію, це боляче слухати, бо серед поранених і загиблих, можливо, ваші рідні і близькі", – скзаала медик.
Вона попросила нагадувати усім про те, що зараз відбувається у місті.
"Ви маєте розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь. Кричати про нього. Бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно", – додала медик.
Крім цього, у Мережу потрапили кадри вбивства мешканця Маріуполя.
На вулицях міста чоловік похилого віку привертав до себе увагу, аби в нього не стріляли. Однак росіяни вистрілили в беззахисного цивільного чоловіка.
Ситуація в Україні 15 березня
- Ворог продовжує застосовувати авіацію з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової та цивільної інфраструктури на території України. Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території нашої країни.
- Більшість білоруських військових у разі наказу на перетин кордону з Україною готові скласти зброю.
- Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять уже понад 13 500 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 1279 броньованих машин ворога.
- Захід посилює тиск на путінських олігархів. Іспанія заарештувала шикарну яхту ціною 140 мільйонів доларів, яка належить голові держкорпорації "Ростех" Сергію Чемезову, хоча юридично судно зареєстроване на його пасербицю Анастасію Ігнатову.