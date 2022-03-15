Скорые уже не ездят, а жителей убивают из танков: медик о катастрофе в Мариуполе (видео)

Кадры убийств оккупантами мирных жителей Мариуполя попадают в соцсети

Медик рассказала о ситуации в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают уничтожать Мариуполь. Оккупанты целенаправленно убивают жителей города, а скорая помощь уже не может выезжать на вызовы.

Об этом рассказала местный медик в видеообращении, передает Telegram-канал "АЗОВ – Мариуполь".

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По словам медика, масштаб катастрофы в Мариуполе от преступлений РФ сложно представить.

"Мы, медики, круглосуточно под обстрелами вражеской авиации и артиллерии пытаемся помогать не только военным, но и гражданским. Потому что скорые уже не ездят и никто никому не помогает. А почти каждая бомба, град, разрушение – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности... Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие", – сказала медик.

Она попросила напоминать всем о том, что сейчас происходит в городе.

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"Вы должны понимать ситуацию и действовать. Напоминать о Мариуполе. Кричать о нем. Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно", – добавила медик.

Кроме того, в Сеть попали кадры убийства жителя Мариуполя.

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На улицах города пожилой мужчина привлекал к себе внимание, чтобы в него не стреляли. Однако россияне выстрелили в беззащитного гражданского мужчину.

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