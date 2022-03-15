Скорые уже не ездят, а жителей убивают из танков: медик о катастрофе в Мариуполе (видео)

Российские военные продолжают уничтожать Мариуполь. Оккупанты целенаправленно убивают жителей города, а скорая помощь уже не может выезжать на вызовы.
Об этом рассказала местный медик в видеообращении, передает Telegram-канал "АЗОВ – Мариуполь".
По словам медика, масштаб катастрофы в Мариуполе от преступлений РФ сложно представить.
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"Мы, медики, круглосуточно под обстрелами вражеской авиации и артиллерии пытаемся помогать не только военным, но и гражданским. Потому что скорые уже не ездят и никто никому не помогает. А почти каждая бомба, град, разрушение – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности... Я понимаю, это больно слушать, потому что среди раненых и погибших, возможно, ваши родные и близкие", – сказала медик.
Она попросила напоминать всем о том, что сейчас происходит в городе.
"Вы должны понимать ситуацию и действовать. Напоминать о Мариуполе. Кричать о нем. Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно", – добавила медик.
Кроме того, в Сеть попали кадры убийства жителя Мариуполя.
На улицах города пожилой мужчина привлекал к себе внимание, чтобы в него не стреляли. Однако россияне выстрелили в беззащитного гражданского мужчину.
Ситуация в Украине 15 марта
- Враг продолжает применять авиацию с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории нашей страны.
- Большинство белорусских военных в случае приказа на пересечение границы с Украиной готовы сложить оружие.
- Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют уже более 13 500 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1279 бронированных машин врага.
- Запад усиливает давление на путинских олигархов. Испания арестовала шикарную яхту ценой в 140 миллионов долларов, которая принадлежит главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, хотя юридически судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову.