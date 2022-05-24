"Збулася мрія": окупант похвалився звірячим вбивством українця – перехоплення СБУ

Російський військовий показав, що окупантів недаремно називають орками

Окупант розповів, як зарізав українського полоненого / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупант похвалився своїй дружині жорстоким вбивством полоненого українця.

Перехоплення його телефонної розмови оприлюднила Служба безпеки України.

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- Ми вчора "укра" зловили... – Що ви з ним зробили? - Багато чого цікавого. Тепер він у іншому світі. - Х** з ним, гаразд. - Я йому свій "свинокол" прямо в серце увігнав... - Це не вампір, Колю, це не так працює. - У мене ніж є двостороннього заточення – клинок, як у Фродо Бегінса. Кажуть – кінчайте з ним, а він – ні, ні... Так що я свою мрію... Я ж хотів людині сухожилля перерізати і кіл забити. - Та йо* твою матір, Колю!

"Російських окупантів не дарма називають орками – деякі з них дійсно фанатіють від цих персонажів "Володаря кілець" і насолоджуються вбивствами мирних українців. Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм... Ми ж докладемо усіх зусиль, аби він не повернувся з війни!" – прокоментували перехоплену розмову до СБУ.

У Києві суд виніс вирок російському військовому злочинцю

Київський суд 23 травня засудив російського солдата Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя Сумщини.

28 лютого Шишимарін у селищі Чупахівка на Сумщині застрелив беззбройного місцевого жителя – 62-річного чоловіка. Згодом окупант потрапив у полон. Суд висунув Шишимаріну обвинувачення за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

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Російський військовий повністю визнав свою провину і навіть попросив вибачення у дружини своєї жертви.