Окупанти направили цивільні автівки на міни й розстріляли тих, хто вижив

Загарбники продовжують робити злочини проти людства

Окупанти продовжують вбивати людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

На півдні українські захисники виявили декілька цивільних автівок з понівеченими та розстріляними тілами людей. Серед них — двоє дітей молодшого шкільного віку.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Вражини, втративши шанс на успішну повітряну розвідку, недорахувалися 23 рашистів, кількох одиниць броньованої та автомобільної техніки", — йдеться в повідомленні.

У ході просування українських підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони.

"При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих — двоє дітей молодшого шкільного віку", — повідомляють в командуванні.

Крім того, зазначається, що в Чорному морі корабельні угруповання противника продовжують блокувати судноплавство та завдавати ракетні удари по різних областях України. Також військові нагадують:

"В Одеській області введено заборону перебування в пляжних зонах, в межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів".

Окупанти вдарили по залізниці на Дніпропетровщині

Російські окупанти ввечері 23 травня вдарили ракетами по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"Неспокійний день із нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні "прильоти". Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло", – написав він в Telegram.

Водночас він повідомив, що у 12 будинках поруч пошкоджені дахи та вибиті вікна. Люди не постраждали.

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