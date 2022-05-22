Загарбники у шоці як згоряють їхні гроші за вбивства українців – перехоплення СБУ

Російський військовий засмучений, що рубль девальвував і він привіз мало грошей додому

Військовий РФ розповів, що купив за гроші, які отримав за війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на "фантики" і на ті гроші, які їм заплатили за участь у війні, не так багато й купиш. Через сильну девальвацію за поранення отримані на війні не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.

Про це йдеться у перехопленому СБУ телефонній розмові окупанта, який повернувся з України додому.

Реклама

За словами солдата, після повернення йому вистачило грошей на те, щоб купити собі машину, не нову, а про покупку квартири й мови не може бути. Ціни у Росії зросли.

"Машину собі взяв, Volkswagen polo повний фарш, не новий, 2012-го року, ціни пи**ець як піднялися. Я задоволений що взяв, у неї тільки пофарбоване ліве крило і капот – все інше заводське", – розповів він про те , куди витратив гроші

Співрозмовник запитав, а чому він собі не купив ще й квартири, на що окупант відповів, що квартири зараз стали дуже дорогими.

Реклама

"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями стоїть. Старшина каже, що ще одне поранення і якраз вистачить", – повідомив військовий.

Перехоплення розмов російських військових

В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні займаються мародерством і навіть їдять собак.

Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.

Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України . Одну групу кидають, щоб їх розбили, іншій вдається пройти.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ: дві третини чорноморського флоту РФ привели в боєздатність, ворог не припиняє обстріл мирних жителів на Донбасі, а на території Білгородської області росія розгорнула свої "Іскандери", щоб бити по території України.