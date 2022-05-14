СБУ перехопила розмову колаборантів на Херсонщині: вони планують втікати

Поплічники окупантів визнають гуманітарну катастрофу в області

Колаборанти шоковані ситуацією в Херсонській області / Фото: Колаж: Сьогодні

В Херсонській області назріває гуманітарна катастрофа, на окупованих територіях люди залишились без зарплат, пенсій, продуктів і медикаментів. Призначені окупантами місцеві "керівники" вже планують тікати до Криму – працювати офіціантками й вишибалами.

Про це йдеться в перехопленній розмові колаборантів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

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"Питання з пальним не вирішуються – ж*па. Питання з ліками не вирішуються – ж*па, із зарплатами та пенсіями не вирішуються – ж*па, суцільна ж*па… Люди вмирають, без медикаментів. Починає зростати соціальне напруження, вже починають потихеньку росіян ненавидіти..." – каже своїй "колезі" один із чиновників, відповідальний за логістику в регіоні.

Його співрозмовниця підхоплює: "…ось уже сьомий день немає гуманітарки... Зараз матусям видають по 10 тисяч рублів. Переключилися, коротше, на матусь… мені здається, що… їм треба зібрати паспортні дані і на цьому все. А що там люди-ху*ди, – пох*шечки".

Колаборанти приходять до логічного висновку – "якщо нічого не зміниться, у червні треба тікати".

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"Все, нах*й, будемо в Крим тулити, с*ка... Ми з Каринкою на все літо їдемо до Криму. Десь вона офіціанткою, я десь там барменом, офіціантом, або вишибалою, як я раніше був…" – каже поплічник окупантів.

Кремль готує у Херсоні псевдореферендум

За даними російських ЗМІ, у травні у тимчасово окупованому Херсоні може відбутися псевдореферендум про створення так званої "Херсонської народної республіки" на зразок "ЛДНР". Спочатку псевдореферендум був призначений на кінець квітня, але його кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті.

Як пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Росія хоче забрати український Херсон, щоб відтворити Таврійську губернію.