Командири женуть російських військових на забій – перехоплення СБУ

Російські військові все більше обурені діями своїх командирів, що відправляють їх на забій.
Про це йдеться у перехопленій СБУ телефонній розмови окупанта, що воює на Харківщині, з батьком.
"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!" А сам він десь на дивані сидить там, випиває, мабуть", – скаржиться батькові військовий.
Той відповідає синові, що "це нам по телевізору показують у кіно найкрасивіших сильних потужних командирів", і радить "писати нах** відмову".
"Як тільки вискочиш – можна знімати погони, в шапку, бл*дь, наср*ти і надіти на голову своєму комбату або комбригу. І нехай, бл*, ходить, втирається! Пішли вони нах**, бл*, з такою війнушкою. Я цей маразм слухаю, в голові не вкладається. Плешива худоба нам щоранку розповідає про нову зброю, яку Україна побачила та злякалася. Я б просто харкав у телевізор, якби йому в пику це прилітало", – обурений батько окупанта.
Перехоплення розмов російських військових
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що щодня їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок з трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили, – іншій вдається пройти.