Командири женуть російських військових на забій – перехоплення СБУ

Серед окупантів росте невдоволення через втрати

Військові РФ скаржаться на командування / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові все більше обурені діями своїх командирів, що відправляють їх на забій.

Про це йдеться у перехопленій СБУ телефонній розмови окупанта, що воює на Харківщині, з батьком.

Реклама

"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!" А сам він десь на дивані сидить там, випиває, мабуть", – скаржиться батькові військовий.

Той відповідає синові, що "це нам по телевізору показують у кіно найкрасивіших сильних потужних командирів", і радить "писати нах** відмову".

"Як тільки вискочиш – можна знімати погони, в шапку, бл*дь, наср*ти і надіти на голову своєму комбату або комбригу. І нехай, бл*, ходить, втирається! Пішли вони нах**, бл*, з такою війнушкою. Я цей маразм слухаю, в голові не вкладається. Плешива худоба нам щоранку розповідає про нову зброю, яку Україна побачила та злякалася. Я б просто харкав у телевізор, якби йому в пику це прилітало", – обурений батько окупанта.

Перехоплення розмов російських військових