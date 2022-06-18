Російські окупанти у відчаї та готові розстрілювати своїх командирів – перехоплення

Навіть там, де від батальйонно-тактичних груп нічого не лишилося

Росіяни скаржаться на безвихідь та нестачу людей. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти висловлюють небажання воювати в Україні та готові розстрілювати своїх командирів.

Про це свідчать перехоплені розмови окупантів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Двоє окупантів у перехопленій розмові розповідають, що від їхніх підрозділів майже нічого не лишилося.

"Справи взагалі сумні тут. Приїхали інженери – 6 людей, їх одразу тут у піхоту віддали. І вони сьогодні пішли розмовляти, все у відмову. Вони готові сісти, перервати контракт. Їм усе п**** (індиферентно). Від нас тут залишилося кілька людей, вони теж усі завтра-післязавтра поїдуть. У військову поліцію, прокуратуру, вони все звільняються", – каже окупант.

Далі розповідає, як до них у підрозділ прийшов на розмову замполіт бригади.

"Немає людей. У ротах залишилося по 10-15 людей. Безвихідна ситуація. У них у штабі дані висять – укомплектованість нашої бригади 87%. Нас тут навіть 10% не набереться. Навіть якщо ви зараз командирами взводів приїдете, вам нема з ким працювати". Немає ні саперів, ні екіпажів, немає керівників, ми вже морально так убиті... Мені вчора так мультануло, я думаю, зараз ці замполіти хоч раз ще прийдуть, я їх тут тварюків розстріляю... Нерви здають. : чому не виведуть нас? Від БТГр нічого не залишилося. По 10-15 людей. Від нашої роти тут на передку 7-8 людей", – сказав окупант.

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