"Лікування немає". Військових РФ кидають не лише командири, а й медики – перехоплення

За словами одного з окупантів, після поранення постійно переміщується з одного госпіталя в інший

Окупантів не хочуть лікувати у Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обговорюють, як гублять на полі бою своїх товаришів. Також вони скаржаться на відсутність лікування. За словами загарбників, багато їхніх товаришів по службі шоковані тим, що відбувається, і відмовляються воювати.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Двоє окупантів обговорюють зникнення свого товариша і приходять до висновку, що він, ймовірно, мертвий:

"200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані). Сьогодні половина відмовилася", – розповів загарбник.

Інший співрозмовник каже, що "зараз так буде всюди". Також він розповідає, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталя в інший:

"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого). Ні лікування… Ду*а…" – наголосив окупант.

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Окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ

Російські окупанти масово відмовляються йти в атаку на позиції Збройних сил України. Про це свідчить телефонна розмова військового РФ, перехоплення якої опублікувала Служба безпеки України.

"У нас, бл*ь, дох*я хто відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять людей... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять людей з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?" – розповів окупант.

У СБУ зазначили, що зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців залежно від типу військ.

"Це пояснює, чому російські окупанти все менше йдуть у пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних", – зазначили у відомстві.

У СБУ нагадали росіянам, які бажають зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських та російських номерів.

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Раніше ми розповідали, що російські офіцери неспроможні набрати новий особовий склад. В армії РФ виявили 150 відмовників. А те, що відбувається в Україні, окупанти називають "ду*ою".

Також родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії. Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив усю роту на війні в Україні, а сам втік додому.