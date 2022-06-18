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Русские оккупанты в отчаянии и готовы расстреливать своих командиров – перехват

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18 июня, 00:45
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Российские оккупанты высказывают нежелание воевать в Украине и готовы расстреливать своих командиров.

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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Двое оккупантов в перехваченной разговоре рассказывают, что от их подразделений почти ничего не осталось.

"Дела вообще печальные здесь. Приехали инженеры – 6 человек, их сразу здесь в пехоту отдали. И они сегодня пошли разговаривать, все в отказ. Они готовы сесть, прервать контракт. Им все п**** (индифферентно). От нас здесь осталось несколько человек, они тоже все завтра-послезавтра уедут. В военную полицию, прокуратуру, они все увольняются", – говорит оккупант.

Далее рассказывает, как к ним в подразделение пришел на разговор замполит бригады.

"Нет людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Безвыходная ситуация. У них в штабе данные висят – укомплектованность нашей бригады 87%. Нас тут даже 10% не наберется. Даже если вы сейчас командирами взводов приедете, вам не с кем работать. Нет ни саперов, ни экипажей. Нет руководителей. Мы уже морально так убиты... Мне вчера так мультануло, я думаю, сейчас эти замполиты хоть раз еще придут, я их здесь тварей расстреляю. Нервы сдают. У меня в голове не держится: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 людей", – сказал оккупант.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили штаб оккупантов под Харьковом, захватчики прячутся по подвалам.

Также напомним, военных РФ бросают не только командиры, но и медики.

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