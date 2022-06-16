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Російські загарбники обстріляли Сумську область з гелікоптерів, є жертви

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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16 червня, 02:59
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Протягом минулої доби ворог неодноразово відкривав вогонь по українських позиціях
Окупанти продовжують обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти продовжують обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти з вертольотів обстріляли Сумську область. Загарбники випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За словами Живицького, 15 червня після 20 години вечора два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.

"Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Живицький додав, що вчора вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду з мінометів та артилерії. Після 14 години також поодинокі постріли були по Есманській та Білопільській громадам.

Нічні обстріли

Російські окупанти продовжують атакувати українські населені пункти. Цього разу під обстріл потрапили Суми та Миколаїв. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Російські окупанти вночі 16 червня вдарили по Сумах. Там пролунало два вибухи, повідомляє кореспондентка "Україна 24". Цю інформацію також підтвердив мер міста Олександр Лисенко.

Крім того, кореспонденти "Україна 24" повідомляють, що вибухи чутно у Миколаєві.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, як окупанти готують Маріуполю холодну смерть. Крім того, ми писали, що у Сумській області окупанти атакували людей з безпілотника.

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Танки
3
ББМ 3528
ББМ
4
Артилерія 722
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 230
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 179
Гелікоптери
9
БПЛА 591
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Герої не вмирають!

Захистив Київ від диверсантів... Роман Собків - майор антитерористичного спецпідрозділу «Омега» Нацгвардії. Разом з підлеглими протягом дев’яти днів ефективно протидіяв десанту окупантів, який багато разів намагався висадитись у Києві та на околицях. Загинув у бою з переважаючими силами противника, але затримав ворога. Герой України. Посмертно.

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Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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