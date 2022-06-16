Российские захватчики обстреляли Сумскую область из вертолетов, есть жертвы

За прошедшие сутки враг неоднократно открывал огонь по украинским позициям

Оккупанты продолжают обстреливать Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты с вертолетов обстреляли Сумскую область. Захватчики выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По словам Живицкого, 15 июня после 20 часов вечера два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

"Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро раненых. Повреждены объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Кроме того, Живицкий добавил, что вчера днем россияне дважды обстреляли Новослободскую громаду из минометов и артиллерии. После 14 часов также одиночные выстрелы были по Эсманской и Белопольской громадах.

Ночные обстрелы

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские населенные пункты. В этот раз под обстрел попали Сумы и Николаев. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Российские оккупанты ночью 16 июня ударили по Сумам. Там были слышны два взрыва, сообщает корреспондентка "Украина 24". Эту информацию также подтвердил мэр города Александр Лысенко.

Кроме того, корреспонденты "Украина 24" сообщают, что взрывы слышны в Николаеве.

Также сайт "Сегодня" сообщал, как оккупанты готовят Мариуполю холодную смерть. Кроме того, мы писали, что в Сумской области оккупанты атаковали людей из беспилотника.