У Сумській області окупанти атакували людей з безпілотника

Російські окупанти не припиняють атакувати Сумську область. Минулої доби безпілотник загарбників скинув вибухівку, від якої двоє людей отримали поранення, а одна загинула.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Деталі
13 червня після 12 години росіяни відкрили мінометний вогонь. 14 вибухів пролунали в Есманській громаді.
"Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув", — повідомив Живицький.
Крім того, голова ОВА додав, що близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів. Було 30 прильотів.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1432 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;
- артилерійських систем – 718 (+3) од.;
- РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 97 (+0) од.;
- літаків – 213 (+1) од.;
- гелікоптерів – 178 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3);
- крилатих ракет ‒ 125 (+0);
- кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;
- спеціальної техніки ‒ 54 (+0).
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти просунулися вперед на Харківщині. Також ми писали, що ЗСУ приземлили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.