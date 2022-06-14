У Сумській області окупанти атакували людей з безпілотника

Російські загарбники вбили людину

Окупанти продовжують вчиняти злочини проти людства/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти не припиняють атакувати Сумську область. Минулої доби безпілотник загарбників скинув вибухівку, від якої двоє людей отримали поранення, а одна загинула.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Деталі

13 червня після 12 години росіяни відкрили мінометний вогонь. 14 вибухів пролунали в Есманській громаді.

"Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув", — повідомив Живицький.

Крім того, голова ОВА додав, що близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів. Було 30 прильотів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1432 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;

артилерійських систем – 718 (+3) од.;

РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 97 (+0) од.;

літаків – 213 (+1) од.;

гелікоптерів – 178 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3);

крилатих ракет ‒ 125 (+0);

кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;

спеціальної техніки ‒ 54 (+0).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти просунулися вперед на Харківщині. Також ми писали, що ЗСУ приземлили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.