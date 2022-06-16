Окупанти бомблять Суми та Миколаїв

Вночі у містах лунають вибухи

Загарбники атакують українські міста/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують атакувати українські населені пункти. Цього разу під обстріл потрапили Суми та Миколаїв.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Російські окупанти вночі 16 червня вдарили по Сумах. Там пролунало два вибухи, повідомляє кореспондентка "Україна 24". Цю інформацію також підтвердив мер міста Олександр Лисенко.

Крім того, кореспонденти "Україна 24" повідомляють, що вибухи чутно у Миколаєві.

ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Цього разу снаряд не долетів до місця призначення та був ліквідований у Миколаївській області.

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Спочатку повідомлялося, що над Миколаївською областю пролетіли дві ракети російських окупантів. Згодом стало відомо, що сили Протиповітряної оборони збили одну з них.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, як окупанти готують Маріуполю холодну смерть. Крім того, ми писали, що у Сумській області окупанти атакували людей з безпілотника.