ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю (фото)

Вбивчий снаряд загарбників не долетів до місця призначення

ЗСУ збили російську ракету/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Цього разу снаряд не долетів до місця призначення та був ліквідований у Миколаївській області.

Про це повідомляє Telegram-каналу "Україна 24".

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Деталі

Спочатку повідомлялося, що над Миколаївською областю пролетіли дві ракети російських окупантів. Згодом стало відомо, що сили Протиповітряної оборони збили одну з них.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1440 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25);

артилерійських систем – 722 (+1);

РСЗВ – 230 (+1);

засобів ППО – 97 (+0);

літаків – 213 (+0);

гелікоптерів – 179 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);

крилатих ракет – 129 (+4);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12);

спеціальної техніки – 55 (+1).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів. Крім того, ми писали, що українські захисники знищили штаб окупантів під Харковом.