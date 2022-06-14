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У Генштабі ЗСУ назвали кількість збитих ракет вдень 14 червня (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 17:10
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Снаряди були запущені по території України з акваторії Чорного моря
ЗСУ збили кілька російських ракет. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ збили кілька російських ракет. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 14 червня, у проміжку часу з 12:20 до 13:20 Повітряні сили ЗСУ збили одразу три крилаті ракети. За попередньою інформацією, "Калібр". Вони були запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві – зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

У трьох областях на заході України чутно вибухи

У трьох областях України – Тернопільській, Хмельницькій та Львівській – пролунали вибухи.

Серед іншого повідомили про "приліт" у Тернополі. За словами мешканців, було чутно два вибухи.

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"Чекаємо більше інформації", – йдеться у повідомленні.

Водночас прозвучали два вибухи на Хмельниччині, в районі Теофіполя.

"Пишуть, що був проліт літака та потім два вибухи. Можливо, літак збив ракети. Також пишуть про роботу ППО у Львівській області", – зазначили в телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, є "прильоти" в Кременецькому районі Тернопільської області.

Також ситуацію прокоментував у себе в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький:

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"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває".

Крім цього, мер Львова Андрій Садовий відзначив у себе в Telegram, що в самому місті поки що тихо:

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!".

Ведучий Олексій Бурлаков для "Україна 4.5.0." повідомив про масштабний ракетний удар по західних областях України:

Нагадаємо, вночі проти 10 червня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворог обстріляв дві громади – Зеленодольську та Широківську. Бив по населених пунктах з артилерії та "Ураганів". Двоє осіб отримали поранення.

Раніше ми писали, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вкрай важку ситуацію у Сєвєродонецьку. Там росіяни нищать до самого фундаменту багатоповерхівки. Також не припиняються атаки по заводу з хімікатами "Азот".

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