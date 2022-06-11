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"Солнцепеком" по Врубівці та "Ураганами" по Дніпропетрощині: головне про атаки РФ за ніч

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11 червня, 09:35
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В результаті атак поранені цивільні жителі
Росіяни атакували Врубівку "Солнцепеком".
Росіяни атакували Врубівку "Солнцепеком". / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста та села. В результаті таких атак отримують поранення цивільні жителі. В Луганській області ворог вдарив із вогнеметної системи "Солнцепек", а в Дніпропетровській – застосував "Урагани".

Сайт "Сьогодні зібрав головне, що відомо про атаки РФ за ніч.

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Дніпропетровська область

Ніч минула без тривог, але з обстрілами. У Криворізькому районі ворог поцілив по двом громадам – Зеленодольській та Широківській. Бив населені пункти і з артилерії, і з "Ураганів".

Двоє людей поранені. Вони у лікарні. Пошкоджені будинки, старостат, будинок культури.

Село Велика Костромка без світла та газу.

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Луганська область

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, нищать інфраструктуру, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється. Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему – вигоріло багато будинків.

Гайдай додав, що росіяни підтягнули вогнеметний комплекс "Солнцепек", яким, ймовірно, й вдарили по Врубівці.

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Крім того, в Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, більшу частину міста контролюють росіяни.

Обстріли Луганської області. Фото: Сергій Гайдай

Одеська область

Ніч минула без обстрілів. Водночас, сили оборони тренуються, заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Він також повідомив, що ворог "закидає" регіон фейками та погрожує ракетами.

Донецька область

Як поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко, за 10 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 людей одержали поранення.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Сумська область

Голова ОВА Дмитро Живицький Ситуація повідомив про три обстріли протягом 10 червня.

Після 10 ранку по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає.

Ближче до 13 години по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень.

О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська на Донбасі зосередили основні зусилля до наступу на Слов'янськ. Крім того, готується напад на Сіверськ. Також триває штурм Сєвєродонецька.

Раніше ми писали, що партизани, до складу яких входять цивільні чи колишні солдати, допомагають нашим бійцям у тилу ворога завдавати смертельних ударів.

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