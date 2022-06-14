В Генштабе ВСУ назвали число сбитых ракет днем 14 июня (видео)

Снаряды были запущены по территории Украины из акватории Черного моря

ВСУ сбили несколько российских ракет. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 14 июня, в промежутке времени с 12:20 до 13:20 Воздушные силы ВСУ сбили сразу три крылатые ракеты. По предварительной информации, "Калибр". Они были запущены по территории Украины из акватории Черного моря.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Одну из ракет удалось уничтожить с ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования "Центр", две – зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.

В трех областях на западе Украины слышны взрывы

В трех областях Украины – Тернопольской, Хмельницкой и Львовской – прозвучали взрывы.

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Среди прочего сообщили о "прилете" в Тернополе. По словам жителей, было слышно два взрыва.

"Ждем больше информации", – говорится в сообщении.

Также прозвучали два взрыва в Хмельницкой области, в районе Теофиполя.

"Пишут, что был пролет самолета и потом два взрыва. Возможно, самолет сбил ракеты. Также пишут о работе ПВО во Львовской области", – отметили в телеграм-канале.

По предварительной информации, есть "прилеты" в Кременецкий район Тернопольской области.

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Ситуацию прокомментировал у себя в Telegram председатель Львовской ОВА Максим Козицкий:

"Жители Львовской области, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается".

Кроме этого, мэр Львова Андрей Садовой отметил у себя в Telegram, что в самом городе пока тихо:

"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!"

Ведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." сообщил о масштабном ракетном ударе по западным областям Украины:

Напомним, в ночь на 10 июня в Криворожском районе Днепропетровской области враг обстрелял две громады – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по населенным пунктам из артиллерии и "Ураганов". Два человека получили ранения.

Ранее мы писали, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о крайне тяжелой ситуации в Северодонецке. Там россияне уничтожают до самого фундамента многоэтажки. Не прекращаются атаки по заводу с химикатами "Азот".