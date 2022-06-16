Оккупанты бомбят Сумы и Николаев

Ночью в городах слышны взрывы

Захватчики атакуют украинские города/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские населенные пункты. В этот раз под обстрел попали Сумы и Николаев.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Российские оккупанты ночью 16 июня ударили по Сумам. Там были слышны два взрыва, сообщает корреспондентка "Украина 24". Эту информацию также подтвердил мэр города Александр Лысенко.

Кроме того, корреспонденты "Украина 24" сообщают, что взрывы слышны в Николаеве.

ВСУ сбили ракету оккупантов над Николаевской областью

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину ракетами. На этот раз снаряд не долетел до места назначения и был ликвидирован в Николаевской области.

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Первоначально сообщалось, что над Николаевской областью пролетели две ракеты российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили одну из них.

Также сайт "Сегодня" сообщал, как оккупанты готовят Мариуполю холодную смерть. Кроме того, мы писали, что в Сумской области оккупанты атаковали людей из беспилотника.