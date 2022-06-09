Російські загарбники з мінометів атакували Сумську область

Герої не вмирають!

Рвався туди, де найстрашніше… Віктор Понятенко - боєць морської піхоти ВСУ. До війни - знаний боксер, чемпіон Європи серед молоді, срібний призер кубку України, майстер кулачних боїв. З перших днів війни - на фронті, в найгарячіших точках, куди сам завжди просився. Загинув від кулі ворога під час виконання бойового завдання.