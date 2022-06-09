Российские захватчики из минометов атаковали Сумскую область

В среду, 8 июня, оккупанты нанесли удары по Сумской области. В районе села Катериновка вечером были зафиксированы взрывы.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
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По предварительным данным, обстрел велся из минометов. Всего зафиксировано 14 взрывов.
"С 21:00 до 21:15 было зафиксировано 14 взрывов в направлении села Катериновка Сумской области, предварительно обстрел велся из миномета", — говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 8 июня
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