Окупанти збираються йти з Мелітополя — мер назвав важливу ознаку

Федоров розповів про відхід російських військових з блокпостів

Іван Федоров розповів про дії російських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська почали вивозити зерно з Мелітополя потягами. Це свідчить про те, що вони мають намір якнайшвидше покинути окуповане місто. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Іван Федоров.

"Два дні тому вони почали вивозити наше зерно залізницею. Так вони роблять це швидше, і ясно, що вони довго не планують залишатися на території нашого міста, тому що хочуть вкрасти все якнайшвидше і піти", – зазначив він.

Також Федоров заявив, що російські військові залишають більшість блокпостів Мелітопольського району та переміщуються у бік Херсона.

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Крадіжка українського зерна

Окупанти крадуть українське зерно у захоплених містах та намагаються продати його за кордон. Зокрема, Кремль намагається отримати прибуток, продаючи вкрадену в Україні пшеницю країнам Африки, які постраждали від посухи. Йдеться про країни у північній та східній частинах Африки. А також про Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланку та Туреччину.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав увесь світ не співпрацювати з агресором, відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій та не купувати крадене.

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