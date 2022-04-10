Росіяни вигадали нове виправдання свого злочину в Краматорську

Військові РФ нанесли ракетний удар "Точкою-У" по вокзалу Краматорська 8 квітня

В РФ публікують неправдиві дані щодо обстрілу / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни поширили черговий фейк про те, що удар ракетою по залізничному вокзалу в Краматорську був нанесений ЗСУ. Вони посилаються на схожість серійних номерів ракет "Точка-У", що "доводить їх приналежність одній військовій частині".

Про це пише пресслужба Верховної Ради України.

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"Але: на першому фото – номер ракети ЗСУ ВГ910840, випущеної в 2014 році. На другому – номер ракети ВГ910865, випущеної по Ідлібу в Сирії. Тобто, згідно з цією логікою російської пропаганди виходить, що Ідліб в Сирії також обстріляли ЗСУ?! А насправді близькість серійних номерів свідчить тільки про те, що вони були виготовлені одна за одною", – йдеться у повідомленні.

Тобто, спроба росіян за серійним номером ракети, якою вони вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську, довести її "приналежність Україні" – це чергова брехня.

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РФ звинуватила Україну в обстрілі Краматорська

У Росії поширюють фейк про те, що італійські журналісти з TG-7 по бортовому номеру нібито впізнали "українську" ракету, що атакувала цивільних у Краматорську. Хоча в оригіналі сюжету італійський журналіст зазначив, що ракета була російською. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Кейс фейків "на лоха". Дано: повідомлення, що італійські журналісти з TG-7 магічним образом по бортовому номеру впізнали ракету, що атакувала цивільних у Краматорську, як українську. Розрахунок, що всі інші такі самі малограмотні й італійської не знають. У поширеному фрагменті жодних слів про номери немає. Переклад: "Оце було причиною жаху в Краматорську. Бомба з написом... – Саме так. – Російською. За дітей. – Режисере, саме оця бомба. На ній ще напис білою фарбою". В оригіналі, який неважко знайти, журналіст чітко каже, що ракета – російська", – йдеться у повідомленні.

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