"Кейс фейків "на лоха": РФ звинуватила Україну в обстрілі Краматорська – Генштаб

Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу і продовжують звинувачувати у цьому Україну

РФ поширила фейк про "українську" ракету на вокзалі Краматорська / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії поширюють черговий фейк про те, що італійські журналісти з TG-7 по бортовому номеру нібито впізнали "українську" ракету, що атакувала цивільних у Краматорську. Хоча в оригіналі сюжету італійський журналіст зазначив, що ракета була російською.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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"Кейс фейків "на лоха". Дано: повідомлення, що італійські журналісти з TG-7 магічним образом по бортовому номеру впізнали ракету, що атакувала цивільних у Краматорську, як українську. Розрахунок, що всі інші такі самі малограмотні й італійської не знають. У поширеному фрагменті жодних слів про номери немає. Переклад: "Оце було причиною жаху в Краматорську. Бомба з написом... – Саме так. – Російською. За дітей. – Режисере, саме оця бомба. На ній ще напис білою фарбою". В оригіналі, який неважко знайти, журналіст чітко каже, що ракета – російська", – йдеться у повідомленні.

Фейки Кремля щодо обстрілу вокзалу

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив за кілька годин після загибелі 50 людей у Краматорську, що Росія не використовує таке озброєння. "Тут потрібно орієнтуватися на заяву міністерства оборони, яка виключає застосування цієї ракети з боку наших збройних сил. Наші збройні сили такого типу ракет не використовують", – передає його слова агенція "Інтерфакс".

Через кілька годин після злочину проти людяності високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів повідомив, що у них є докази того, що саме Росія обстріляла Краматорськ.

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