Ракетний удар у Краматорську: кількість загиблих зросла до 50

Через ракетний удар по вокзалу в Краматорську загинуло 50 людей. Усього через те, що трапилося, постраждало 98 людей, з них – 16 дітей.
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Через обстріл 38 людей загинули на місці, а ще 12 загинули у лікарні. У лікарні вже потрапили 98 людей, із них – 16 дітей.
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"Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів звертатимуться й інші постраждалі, тому кількість жертв постійно змінюватиметься. Російські окупанти мають понести покарання за всі свої злочини, які вони скоюють на нашій землі", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 осіб загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенню.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому потягів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать зі Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як з малайзійським Боїнгом:"Щойно моральні виродки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо за скупченням бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".