Ракетний удар у Краматорську: кількість загиблих зросла до 50

Обстріл стався сьогодні вранці. 38 людей загинули на місці, а ще 12 померли у лікарні

Російські військові обстріляли залізничний вокзал Краматорська / Колаж "Сьогодні"

Через ракетний удар по вокзалу в Краматорську загинуло 50 людей. Усього через те, що трапилося, постраждало 98 людей, з них – 16 дітей.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Через обстріл 38 людей загинули на місці, а ще 12 загинули у лікарні. У лікарні вже потрапили 98 людей, із них – 16 дітей.

"Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів звертатимуться й інші постраждалі, тому кількість жертв постійно змінюватиметься. Російські окупанти мають понести покарання за всі свої злочини, які вони скоюють на нашій землі", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріл Краматорська

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