Ракетный удар в Краматорске: число погибших возросло до 50

Обстрел произошел сегодня утром. 38 человек погибли на месте, а еще 12 скончались в больнице

Российские военные обстреляла ж/д вокзал Краматорска / Коллаж "Сегодня"

Из-за ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибло 50 человек. Всего из-за случившегося пострадало 98 человек, из них – 16 детей.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Из-за обстрела 38 человек погибли на месте, а еще 12 скончались в больнице. В больницы уже попали 98 человек, из них – 16 детей.

"Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться. Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле", – говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Краматорска

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