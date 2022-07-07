Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних ⚔ Бої на Донбасі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Росія взяла "оперативну паузу" в Україні – ISW

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 07:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ISW розповів, що зараз спробують робити загарбники
6 липня окупанти провели безуспішні наземні атаки в Україні.
6 липня окупанти провели безуспішні наземні атаки в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти значною мірою ініціювали "оперативну паузу" в Україні. Міністерство оборони Росії щодня з початку війни заявляло про територіальні "придбання", але перестало це робити з моменту завершення оточення Лисичанська.

Про це заявив Американський інститут дослідження війни (ISW).

Реклама

Деталі

Як повідомляється, 6 липня російські війська все ж таки провели обмежені та безуспішні наземні атаки в усіх напрямках.

"Такі спроби узгоджуються з російською оперативною паузою, яка не має на увазі і не вимагає повного припинення активних бойових дій. У даному випадку це означає, що російські війська, найімовірніше, обмежаться невеликими наступальними діями, оскільки вони намагатимуться створити умови для більш масштабних наступальних операцій та відновити бойову міць, необхідну для здійснення цих масштабніших починань", – йдеться в повідомленні.

Водночас Кремль продовжував ставити умови для "криптомобілізації" російської економіки в очікуванні затяжних операцій в Україні. Так, Державна дума прийняла в третьому та остаточному читанні закон, який дозволить російському уряду контролювати та регулювати трудові відносини на російських підприємствах (як державних, так і приватних).

"Цей закон дозволить державним чиновникам відкликати працівників з особистих відпусток, переносити відгули без згоди працівника та вимагати, щоб працівники працювали у вихідні, святкові дні та в нічний час. Ці заходи дозволяють Кремлю отримати набагато пряміший контроль над більшістю аспектів російської економіки, включаючи призупинення прав та заходів захисту, які зазвичай мають деякі працівники", – заявили в ISW.

Раніше ми писали, що Шойгу бреше Путіну про хід війни в Україні Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Арестович дав новий прогноз після закінчення війни в Україні

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 6 липня
1
Особовий склад 36500
Особовий склад
2
Танки 1600
Танки
3
ББМ 3789
ББМ
4
Артилерія 812
Артилерія
5
Засоби ППО 107
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 664
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2648
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…
Історія психологічної звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20460.12

Binance Coin (BNB)

236.88

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50

Theta (THETA)

1.23

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,11 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Знати більше💡
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти