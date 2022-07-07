Россия взяла "оперативную паузу" в Украине – ISW

ISW рассказал, что сейчас попытаются делать захватчики

6 июля оккупанты провели безуспешные наземные атаки в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в значительной степени инициировали оперативную паузу в Украине. Министерство обороны России каждый день с начала войны заявляло о территориальных "приобретениях", но перестало это делать с момента завершения окружения Лисичанска.

Об этом заявил американский Институт исследования войны (ISW).

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Как сообщается, 6 июля российские войска все же провели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям.

"Такие попытки согласуются с российской оперативной паузой, которая не подразумевает и не требует полного прекращения активных боевых действий. В данном случае это означает, что российские войска, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, поскольку они попытаются создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления этих более масштабных начинаний", – говорится в сообщении.

При этом Кремль продолжал ставить условия для "криптомобилизации" российской экономики в ожидании затяжных операций в Украине. Так, Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который позволит российскому правительству контролировать и регулировать трудовые отношения на российских предприятиях (как государственных, так и частных).

"Этот закон позволит государственным чиновникам отзывать работников из личных отпусков, переносить отгулы без согласия работника и требовать, чтобы работники работали в выходные, праздничные дни и в ночное время. Эти меры позволяют Кремлю получить гораздо более прямой контроль над большинством аспектов российской экономики, включая приостановку прав и мер защиты, которыми обычно обладают некоторые работники", – заявили в ISW.

Раньше мы писали, что Шойгу лжет Путину о ходе войны в Украине. Также сайт "Сегодня" сообщал, что Арестович дал новый прогноз относительно окончания войны в Украине.