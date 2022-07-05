Шойгу бреше Путіну про хід війни в Україні

У Кремлі давно звикли обманювати, тепер брехня є навіть серед своїх

Шойгу не каже Путіну правди/Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу публічно обманув російського президента Володимира Путіна. Він публічно заявив йому про повне захоплення Луганської області.

Про це розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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"Взагалі-то Білогорівку не взято. А Білогорівка — це Луганська область... Питання таке: як там взагалі в Кремлі ставляться, коли міністр оборони бреше президенту?", — сказав Арестович.

Ймовірно, у Кремлі нормально сприймають брехню.

"Тобто, публічно брехати можна, я зрозумів", — додав радник очільника Офісу президента.

Також Арестович продемонстрував актуальну карту боїв на сході України.

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Найбільший та останній успіх РФ на війні в Україні

Під час війни в Україні останнім великим успіхом Російської Федерації стане місто Лисичанськ Донецької області. Це спрогнозував радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

"(Лисичанськ. — Ред.) — це останній успіх російської армії на території України. Великий, мається на увазі", — сказав він.

Арестович зазначив, що не знає, де російська армія візьме ще резерви, щоб захопити місто. Водночас він наголосив, що не виключає того, що окупанти зможуть взяти якесь село.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що РФ розробила декілька сценаріїв війни проти України. Також ми писали, коли та як саме закінчиться війна в Україні.