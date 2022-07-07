Не цього року. Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні

Російська армія вже втратила здатність домагатися будь-яких успіхів в нашій країні, однак вторгнення оккупантів ще триватиме

Арестович розповів, коли може закінчитися війна РФ проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович озвучив свій новий прогноз, коли в Україні може закінчитися війна.

Про це він розповів в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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Арестович припустив, що Україна "розбереться з цією проблемою" за 2,5 роки.

"З активними військовими діями, я думаю, ще швидше. Подивимося. Важко сказати, але я думаю, що все буде в порядку", — сказав він.

Арестович зазначив, що російська армія вже втратила здатність домагатися будь-яких успіхів в Україні.

"Нюанс в тому, що раніше вони могли на окремих напрямках буцатися, у них вистачало сил і засобів. Зараз їм треба зосереджувати війська, знімати їх з інших ділянок фронту, це дуже погана війна, безперспективна", — додав він.

Крім цього, він сказав, що нинішній місяць покаже багато чого в війні, а до початку серпня буде зрозуміло, "хто куди виходить".

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Арестович прокоментував шанси окупантів захопити Одесу

У російських загарбників немає шансів взяти Одесу. Місту не загрожує окупація.

"Для того, щоб хоч щось зробити з Одесою, потрібно спочатку узяти Миколаїв. Ці перспективи були обламані навіть на початку війни. Зараз його взяти шансів взагалі ніяких. Ви просто подумайте... Для того, щоб взяти Лисичанськ і Сєвєродонецьк, 60% (російських) військ, які є в Україні, 9/10 російської армії, були зосереджені в цих містах. 90 днів. Щоб повторити цей успіх, потрібно знову притягнути ці 60%. Як вони будуть їх притягувати на Одеський напрямок?", — зазначив Арестович.

Раніше Арестович розповідав, яку ціну заплатили окупанти за захоплення Луганщини. Також радник глави Офісу президента назвав найбільший та останній успіх РФ на війні в Україні.