Росія вдарила ракетами по школі в Сумській області (фото)

Обстріл вівся з території Російської Федерації

Росія обстріляла школу в Сумській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Війська Російської Федерації обстріляли Сумську область. Окупанти запустили ракети з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Вони розгромили школу.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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Обстріл стався о 13:07 з території Російської Федерації.

"Був здійснений обстріл Сумської області. Зокрема, ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи", – йдеться в повідомленні.

За даними українських захисників, втрат серед особового складу та техніки немає.

"Інформації про жертви серед цивільного населення поки що немає", – додають в ОК "Північ".

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Наслідки обстрілу. Фото: ОК "Північ"

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Обстріли Сумської області

За даними голови ОВА Дмитра Живицького, ніч проти 4 липня була тиха. Проте після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, зафіксовано 10 "прильотів".

Росіяни обстрілюють Сумську область щодня. Зокрема, 28 червня було зафіксовано майже 200 "прильотів", двоє людей загинули і ще троє отримали поранення.

А вже 29 червня внаслідок ударів окупантів дві людини загинули, близько десяти поранені.

Раніше ми писали, що навчання у школах України з 1 вересня організують офлайн. Проте деякі навчальні заклади все ж таки не відкриються або будуть працювати позмінно.