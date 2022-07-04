Россия ударила ракетами по школе в Сумской области (фото)

Обстрел велся с территории Российской Федерации

Россия обстреляла школу в Сумской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Войска Российской Федерации обстреляли Сумскую область. Оккупанты запустили ракеты с вертолета по Эсманской территориальной громаде. В результате разгромили школу.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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Обстрел произошел в 13:07 с территории Российской Федерации.

"Был совершен обстрел Сумской области. В частности, враг осуществил пуски двух ракет с вертолета по Эсманской территориальной громаде. Пострадало помещение школы", – говорится в сообщении.

По данным украинских защитников, потерь среди личного состава и техники нет.

"Информация о жертвах среди гражданского населения пока отсутствует", – добавляют в ОК "Север".

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Последствия обстрелов. Фото: ОК "Север"

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Обстрелы Сумской области

По данным главы ОВА Дмитрия Живицкого, ночь на 4 июля была тихой. Однако после восьми утра под минометным огнем оказалась Шалыгинская громада, зафиксировано 10 "прилетов".

Россияне обстреливают Сумскую область каждый день. В частности, 28 июня было зафиксировано почти 200 "прилетов", два человека погибли и еще трое получили ранения.

А уже 29 июня под ударами оккупантов два человека погибли, около десяти ранены.

Ранее мы писали, что обучение в школах Украины с 1 сентября организуют офлайн. Однако некоторые учебные заведения все же не откроются или будут работать посменно.