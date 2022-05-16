Росія почала відбирати криваві гроші у своїх солдатів

Окупанти бояться витрачати "зароблені" після поранень в Україні гроші

У окупантів почали відбирати гроші за поранення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення. А після війни будуть переглядати суми виплат росіянам, які були на війні в Україні. Єдине грошове заохочення, яке лишилося в армії окупантів – виплати за смерть.

Про це йдеться в новому перехопленні СБУ.

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"25 березня хлопця в плече поранило, ну, легко, осколком просто трішки. Його відвезли до шпиталю. Через пару днів виплатили три мільйони. А у квітні, 29 квітня, він повернувся сюди назад, вже нормальний, загоєний. І в нього ці три мільйони забрали, аргументуючи тим, що легке поранення", – розповідає загарбник своїй матері.

Тож радить їй передати цю інформацію своєму знайомому, який також отримав поранення в Україні і вже планує витратити ці гроші.

"Не треба гроші витрачати поки що. Тому що після війни будуть розбиратися, піднімати ступінь поранення. І у кого ступінь поранення перша чи друга, будуть забирати половину суми, як мінімум", – говорить окупант.

Виходить, що єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників – виплати за смерть.

СБУ цікавиться, чи знадобляться ті гроші росіянам "на тому світі"? Майже 28 тисяч загиблих окупантів ніколи не зможуть відповісти на це запитання.

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