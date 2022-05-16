Россия начала отбирать кровавые деньги у своих солдат

Оккупанты боятся тратить "заработанные" после ранений в Украине деньги

У оккупантов начали отбирать деньги за ранения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения. А после войны будут пересматривать суммы выплат россиянам, находившимся на войне в Украине. Единственное денежное поощрение, которое осталось в армии оккупантов – выплаты за смерть.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

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"25 марта парня в плечо ранило, ну, легко, осколком просто немного. Его отвезли в госпиталь. Через пару дней выплатили три миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда назад, уже нормальный, залеченный. И у него эти три миллионы забрали, аргументируя тем, что легкое ранение", – рассказывает захватчик своей матери.

Советует ей передать эту информацию своему знакомому, который также получил ранения в Украине и уже планирует потратить эти деньги.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая будут забирать половину суммы, как минимум", – говорит оккупант.

Выходит, что единственное денежное поощрение, которое осталось в армии захватчиков – выплаты за смерть.

СБУ интересуется, понадобятся ли эти деньги россиянам "на том свете"? Почти 28 тысяч погибших оккупантов никогда не смогут ответить на этот вопрос.

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