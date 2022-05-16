"Пекло справжнє!" Окупант розповів, до чого його довела війна в Україні: перехоплення

Загарбники мріють повернутися додому та звільнитися з армії

СБУ показала, про що говорять російські військові телефоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти називають пеклом війну в Україні. Єдине, про що мріють, – вижити, звільнитися з армії та більше ніколи не повертатися в Україну. Про це свідчить нове перехоплення телефонної розмови російських загарбників, яка опублікувала СБУ.

"У нас взагалі ж*па... У нас дуже багато 200-х і 300-х... командира мого вбило. Я сам ледве вибрався звідти, відповідаю. Я, коротше, все… просто приїду в Алейськ, я служити не буду… все. Я чесно, я буду звільнятися, ну його нафіг. Після того, що я побачив, ні…" – розповідає другові окупант, що воює на Луганському напрямку.

За його словами, особового складу залишилася лише половина батальйону, а машини всі згоріли. Тепер до їхнього Алтайського краю возитимуть багато тіл загиблих, думає він.

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"Знаєш, це жах… відповідаю. Це просто пекло справжнє, як у фільмі жахів!" – розповів російський окупант.

Втрати РФ у війні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05, за даними Генштабу, орієнтовно становлять:

особового складу – близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано;

танків – 1228 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) одиниці;

артилерійських систем – 577 (+22) одиниць;

РСЗВ – 195 (+0) одиниць;

засобів ППО – 89 (+0) одиниць;

літаків – 200 (+0) одиниць;

вертольотів – 165 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11) одиниць;

крилатих ракет — 97 (+2) одиниць;

кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14) одиниця;

спеціальної техніки – 42 (+0) одиниці.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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