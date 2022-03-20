Народився у Києві. ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

РФ продовжує втрачати високопоставлених командирів на війні проти України. Наші захисники ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія. Він народився і тривалий час мешкав в українській столиці.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Що відомо про Палія?
Капітан першого рангу народився у Києві. 1992 року закінчив Київське вище військово-морське політичне училище за спеціальністю "соціальний психолог". Після випуску з училища Палія призначили заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Нацгвардії України, але вже в березні 1993-го він відмовився складати українську військову присягу та поїхав на Північний флот.
Далі по темі
Палій входить до бази "Миротворця". За даними ресурсу, щонайменше з 2000-х років він мав громадянство України.
Як пише ТСН, під час окупації Криму у 2014 році Палій був зв'язковим Чорноморського флоту Росії з бойовиками так званої "самооборони Криму". Через нього загарбники давали команди місцевим колаборантам.
Після окупації капітан був заступником начальника т.зв. "Чорноморського вищого училища" – захопленої росіянами Академії ВМС у Севастополі, – по роботі з особовим складом. У 2008 році брав участь у російсько-грузинській війні.
2021 року Палій уже фігурував у ЗМІ як заступник командувача Чорноморським флотом з військово-політичної роботи.
ЗСУ ліквідували шість генералів
За три тижні наші захисники знищили понад десять високопоставлених командирів окупантів, зокрема не менше шести генералів:
- Генерал-майор Магомед Тушаєв – командир 141 моторизованого полку національної гвардії РФ, який називали "елітним".
- Генерал-майор Віталій Герасимов – перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії.
- Генерал-майор Андрій Колесников командувач 29-ї армії Східного військового округу.
- Генерал-майор Андрій Суховецький – заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу.
- Олег Мітяєв – командир 150-ї мотострілецької дивізії.
- Генерал-лейтенант Андрій Мордвічов – командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армією Південного військового округу РФ.