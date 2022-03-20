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Народився у Києві. ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

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20 березня, 11:00
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Уродженець Києва брав участь в окупації Криму у 2014 році, а тепер у складі морфлоту РФ пішов на війну проти нашої країни – що відомо про Андрія Палія
ЗСУ ліквідували Андрія Палія
ЗСУ ліквідували Андрія Палія / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ продовжує втрачати високопоставлених командирів на війні проти України. Наші захисники ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія. Він народився і тривалий час мешкав в українській столиці.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

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Що відомо про Палія?

Капітан першого рангу народився у Києві. 1992 року закінчив Київське вище військово-морське політичне училище за спеціальністю "соціальний психолог". Після випуску з училища Палія призначили заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Нацгвардії України, але вже в березні 1993-го він відмовився складати українську військову присягу та поїхав на Північний флот.

Андрій Палій. Скріншот

Палій входить до бази "Миротворця". За даними ресурсу, щонайменше з 2000-х років він мав громадянство України.

Як пише ТСН, під час окупації Криму у 2014 році Палій був зв'язковим Чорноморського флоту Росії з бойовиками так званої "самооборони Криму". Через нього загарбники давали команди місцевим колаборантам.

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Після окупації капітан був заступником начальника т.зв. "Чорноморського вищого училища" – захопленої росіянами Академії ВМС у Севастополі, – по роботі з особовим складом. У 2008 році брав участь у російсько-грузинській війні.

2021 року Палій уже фігурував у ЗМІ як заступник командувача Чорноморським флотом з військово-політичної роботи.

ЗСУ ліквідували шість генералів

За три тижні наші захисники знищили понад десять високопоставлених командирів окупантів, зокрема не менше шести генералів:

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