Родился в Киеве. ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ

РФ продолжает терять высокопоставленных командиров на войне против Украины. Наши защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Он родился и долгое время жил в украинской столице.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Что известно о Палие?
Капитан первого ранга родился в Киеве. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности "социальный психолог". После выпуска из училища Палия назначили заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Нацгвардии Украины в Киеве, но уже в марте 1993-го он отказался принимать украинскую военную присягу и уехал на Северный флот.
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Палий входит в базу "Миротворца". По данным ресурса, по меньшей мере с 2000-х годов у него было гражданство Украины.
Как пишет ТСН, во время оккупации Крыма в 2014 году Палий был связным Черноморского флота России с боевиками так называемой "самообороны Крыма". Через него захватчики давали команды местным коллаборантам.
После оккупации капитан был замначальника т.н. "Черноморского высшего училища" – захваченной россиянами Академии ВМС в Севастополе по работе с личным составом. В 2008 году участвовал в российско-грузинской войне.
В 2021 году Палий уже фигурировал в СМИ как замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе.
ВСУ ликвидировали шесть генералов
За три недели наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов:
- Генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141 моторизованного полка национальной гвардии РФ, который называли "элитным".
- Генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России.
- Генерал-майор Андрей Колесников командующий 29-й армией Восточного военного округа.
- Генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.
- Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии.
- Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ.