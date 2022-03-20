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Родился в Киеве. ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ

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20 марта, 11:00
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Уроженец Киева участвовал в оккупации Крыма в 2014 году, а теперь в составе морфлота РФ пошел на войну против нашей страны – что известно об Андрее Палие
ВСУ ликвидировали Андрея Палия
ВСУ ликвидировали Андрея Палия / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ продолжает терять высокопоставленных командиров на войне против Украины. Наши защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Он родился и долгое время жил в украинской столице.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

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Что известно о Палие?

Капитан первого ранга родился в Киеве. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности "социальный психолог". После выпуска из училища Палия назначили заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Нацгвардии Украины в Киеве, но уже в марте 1993-го он отказался принимать украинскую военную присягу и уехал на Северный флот.

Андрей Палий. Скриншот

Палий входит в базу "Миротворца". По данным ресурса, по меньшей мере с 2000-х годов у него было гражданство Украины.

Как пишет ТСН, во время оккупации Крыма в 2014 году Палий был связным Черноморского флота России с боевиками так называемой "самообороны Крыма". Через него захватчики давали команды местным коллаборантам.

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После оккупации капитан был замначальника т.н. "Черноморского высшего училища" – захваченной россиянами Академии ВМС в Севастополе по работе с личным составом. В 2008 году участвовал в российско-грузинской войне.

В 2021 году Палий уже фигурировал в СМИ как замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе.

ВСУ ликвидировали шесть генералов

За три недели наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов:

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