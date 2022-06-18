РФ перекидає війська з інших напрямків для захоплення важливого міста – ISW

Окупанти зосередили переважну більшість наявних у них бойових сил для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків, і зазнають при цьому величезних втрат.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW .
Російські війська розгортають додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєверодонецька-Лисичанська, в той же час наші військові міцно тримають оборону на цих ділянках.
Повідомляється, що ворог перекидає озброєння зі Сватового вздовж російських наземних ліній зв'язку в Старобільську, який знаходиться за 40 км на схід від Сєвєродонецька.
Найімовірніше, окупанти також передислокують техніку з північної частини Харківської області на Донбас. Вже в мережі з'явилися кадри російської важкої артилерії, яка переміщується залізницею до Старого Осколу Білгородської.
Також наголошується, що військові РФ задіяли велику кількість особового складу та техніки для поступового посилення в одному районі.
Ситуація у Сєвєродонецьку
- Російські окупанти масово гинуть у боях на вулицях Сєвєродонецька , але їхнє командування продовжує підвозити все нових і нових "майбутніх кульків". Сєвєродонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення до Кремінної – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп.
- ВСУ оприлюднили відео , на якому видно, як ЗСУ знищили "Гради", з яких окупанти били Сєвєродонецьком. Водночас наголошується, що у Сєвєродонецьку армія РФ зазнала величезних втрат під час проведення наради до ДК Хіміків.
- Крім того, штурм міста триває вже кілька діб поспіль . Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об'єкти промисловості.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія починає перекидати війська до Сєвєродонецька з інших напрямків, а також, що після 22 червня протистояння у війні проти РФ може трохи зменшитись.