РФ перекидає війська з інших напрямків для захоплення важливого міста – ISW

Російські військові перекидають усі сили для захоплення Сєверодонецька та Лисичанська

Оккупанты перебрасывают технику / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти зосередили переважну більшість наявних у них бойових сил для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків, і зазнають при цьому величезних втрат.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW .

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Російські війська розгортають додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєверодонецька-Лисичанська, в той же час наші військові міцно тримають оборону на цих ділянках.

Повідомляється, що ворог перекидає озброєння зі Сватового вздовж російських наземних ліній зв'язку в Старобільську, який знаходиться за 40 км на схід від Сєвєродонецька.

Найімовірніше, окупанти також передислокують техніку з північної частини Харківської області на Донбас. Вже в мережі з'явилися кадри російської важкої артилерії, яка переміщується залізницею до Старого Осколу Білгородської.

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Також наголошується, що військові РФ задіяли велику кількість особового складу та техніки для поступового посилення в одному районі.

Ситуація у Сєвєродонецьку