Жданов назвав дату, після якої РФ може послабити наступ

Росія починає перекидати війська до Сєверодонецька з інших напрямів

Жданов пояснив, коли може змінитися ситуація на фронті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після 22 червня протистояння у війні проти Росії може трохи зменшитись. Потужність наступу у Сєвєродонецьку слабшає. А на кінець червня російські солдати можуть перейти вже до позиційної війни.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проекту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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За його словами, цілком можливо розглядати період після 22 червня.

"В принципі, сьогодні зменшується, знижується активність бойових дій. Вони намагаються відновити наступ на окремих напрямках навколо Сєверодонецька, але це вже не такий потужний наступ, як був на початку минулого тижня, коли ми вважали, що ситуація майже критична для нас. І загроза оточення була дуже велика", – пояснив Жданов.

Військовий експерт констатує, що на сьогоднішній день натиск спадає.

"Вони починають перекидати війська з інших напрямків. Подивимося, до чого це приведе. Але я думаю, це буде крайня дата, коли вони зосереджуватимуть зусилля. Потім, найімовірніше, все переходитиме до позиційної війни", – повідомив він.

Путін встановив дедлайн на 22 червня

За словами Жданова, це вже третій чи четвертий дедлайн, який ставлять російську армію на Донбасі. На той час Путін сподівається захопити Луганську область.

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"Це старі радянські наслідки чи імперські замашки, коли під якусь дату підганяють навіть війну. Це робив Радянський Союз. Але ми знаємо, якою ціною, кількістю втрат все це діставалося", – сказав військовий експерт.

Раніше ми писали, що бліцкриг Росії із захоплення Сєверодонецька провалився. Проте ситуація у місті дуже тяжка.

Нагадаємо, що 12 червня стало відомо, що російські окупанти знищили вже два із трьох мостів, що ведуть у Сєвєродонецьк. А найближчі два-три дні будуть вирішальними у битві за місто.