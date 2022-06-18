РФ перебрасывает войска с других направлений для захвата важного города – ISW

Оккупанты сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений, и несут при этом огромные потери.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.
Российские войска разворачивают дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецка-Лисичанска, в это же время, наши военные крепко держат оборону на этих участках.
Сообщается, что враг перебрасывает вооружение из Сватово вдоль российских наземных линий связи в Старобельск, который находится в 40 км к востоку от Северодонецка.
Вероятнее всего оккупанты также передислоцируют технику из северной части Харьковской области на Донбасс. Уже в сети появились кадры российской тяжелой артиллерии, которая перемещается по железной дороге в Старый Оскол Белгородской.
Также отмечается, что военные РФ задействовали большое количество личного состава и техники для постепенного усиления в одном районе.
Ситуация в Северодонецке
- Российские оккупанты массово погибают в боях на улицах Северодонецка, но их командование продолжает подвозить все новых и новых "будущих кульков". Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в Кременную – Рубежное до двух батальонных тактических групп.
- ВСУ обнародовали видео, на котором видно, как ВСУ уничтожили "Грады", из которых оккупанты били по Северодонецку. В то же время отмечается, что в Северодонецке армия РФ понесла огромные потери во время проведения совещания в ДК Химиков.
- Кроме того, штурм города продолжается уже несколько суток подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия начинает перебрасывать войска к Северодонецку с других направлений, а также, что после 22 июня противостояние в войне против РФ может немного уменьшиться.